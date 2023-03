Salzburg Stadt: Türe eines Klein-Lkw brachte E-Biker zu Sturz

Am Samstagnachmittag touchierte die Türe eines Klein-Lkw einen E-Bike Fahrer und brachte diesen zu Sturz, meldet die Polizei Salzburg.

Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr, parkte ein 41-Jähriger seinen Klein-Lkw in Salzburg, Stadtteil Lehen, am Fahrbahnrand um Ladetätigkeiten durchzuführen. Als er die Fahrertüre des Klein-LKW öffnete fuhr ein 64-Jähriger mit einem E-Bike vorbei und touchierte die Türe.

Der E-Biker trug keinen Helm

Durch den anschließenden Sturz zog er sich Kopfverletzungen zu und wurde in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Ein bei beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Der E-Bike Lenker trug keinen Fahrradhelm.