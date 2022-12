Am Donnerstagnachmittag kollidierte ein Radfahrer am Inge-Morath-Platz in Salzburg-Lehen mit einer Mauer. Der 64-jährige Radler musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht werden - ein Alkotest bei dem Mann ergab 2,06 Promille.

SN/Robert Ratzer Symbolbild