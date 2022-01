Salzburg startet mit Medikamenten für Covid-Patienten

Neue Präparate können Covidpatienten vor dem Spital bewahren. In Salzburg werden sie nun erstmals an Hochrisikopatienten angewandt.

Mit der Omikron-Welle hat sich die Dynamik der Pandemie verändert. Zwar steigen die Infektionszahlen extrem schnell, in den Spitälern ist die Entwicklung aber weniger dramatisch. Auch bei den Todeszahlen zeige sich diese Entwicklung, sagt Richard Greil, Primar der III. Medizin im Salzburger Uniklinikum. "Bei der ersten Coronawelle hatten wir eine um 17 Prozent erhöhte Sterblichkeitsrate in der Bevölkerung, im November 2020 war diese an einzelnen Tagen um 54 Prozent erhöht, bei der Delta-Welle um 45 Prozent. Derzeit sehen wir keine ...