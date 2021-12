Salzburg startet Pilotprojekt gegen familiäre Gewalt im Stadtteil Lehen

Lehen soll ein "Stadtteil ohne Partnergewalt" werden, in dem "Einmischen" ausdrücklich erwünscht ist. Dazu werden Frauen zu Anti-Gewalt-Lotsinnen ausgebildet. Außerdem beteiligen sich auch stadtteilbekannte Männer an der Kampagne. Die Stadt Salzburg ist die erste österreichische Kommune, die das aus Hamburg stammende Konzept federführend umsetzt.

Er lebe seit 60 Jahren in Lehen und müsse als Nahversorger immer wieder feststellen, wie sich jahrelange physische und psychische Gewalt auf Frauen auswirke. "Das ist wie Folter", sagt Rudi Franco. In seinem Geschäft sehe er Frauen, die weinten, die ein blaues Auge hätten oder kaputte Hände. Er will da nicht länger tatenlos zusehen und tritt jetzt deshalb öffentlich gegen Gewalt auf. Rudi Franco ist eines der Testimonials der neuen "Stadtteile ohne Partnergewalt"-(SToP-)Kampagne der Stadt Salzburg. In Lehen kennt man ...