Salzburg steht Kälteeinbruch bevor

Der Föhn bricht zusammen, Schnee und Regen folgen.

Strahlender Sonnenschein, tags darauf Schnee: Auch in dieser Woche bleibt es wechselhaft. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik meldet für Montagnacht und Dienstag Schnee - auch in der Stadt Salzburg. Innergebirg werden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet. Der Frühling kommt so schnell nicht zurück: Auch gegen Mitte der Woche bleibt es kalt, mit Temperaturen von ein bis sechs Grad. "Damit ist es in der kommenden Woche deutlich zu kalt für die Jahreszeit", heißt es von den Meteorologen.