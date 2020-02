Salzburg: Sturm deckte 500 Quadratmeter eines Daches ab

Chronik Nach Tod der Oma: Welcher Enkel erhält die Mietwohnung? In Liefering tobt ein Streit zwischen Cousin und Cousine, wer in den Mietvertrag der verstorbenen Oma einsteigen darf. Der Vermieter GSWB sagt, dass ihm per Gesetz die Hände gebunden seien.

Chronik Ausbau von Spedition: Bagger roden Biotop in Schallmoos Das Grundstück, auf dem die Spedition Gebrüder Weiss in Salzburg-Schallmoos ausbauen will, wurde am Montag gerodet. Die Anrainer hoffen, den Ausbau noch verhindern zu können.