Salzburg sucht Quereinsteiger für Gastronomie und Hotellerie

Maturanten, Hilfskräfte oder andere motivierte Erwachsene: Die Gastronomie und Hotellerie in Salzburg will die Lücke bei Fachkräften selbst schließen. Wirtschaftskammer und "Tourismus Akademie Salzburg" bieten Interessierten einen zertifizierten Lehrgang an, der zwei Jahre dauert. Die Entlohnung erfolgt über den Kollektivvertrag.

Die Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) und die "Tourismus Akademie Salzburg" starten eine Initiative gegen den Fachkräftemangel. Spartenobmann Albert Ebner und Projektinitiator Georg Imlauer, Obmann der Fachgruppe Hotellerie: "Wir Maturanten, Hilfskräften und motivierten Erwachsenen eine attraktive berufliche Qualifizierungsmöglichkeit bieten." Der staatlich zertifizierte Diplomlehrgang für Tourismusberufe soll in zwei Jahren einen Lehrabschluss in den Berufen Koch, Restaurantfachmann bzw. Hotelkaufmann ermöglichen. Die Kandidaten erhalten keine Lehrlingsentschädigung, sondern werden nach dem Kollektivvertrag bezahlt - mindestens also 1500 Euro. Die theoretische Ausbildung erfolgt in zwei kompakten Blöcken am WIFI Salzburg bzw. in der Berufsschule.



Gastronomie und Tourismus beschäftigen in Salzburg 40.000 Menschen

Gastronomie und Hotellerie bieten rund 40.000 Menschen in Salzburg Arbeit - indirekte Arbeitsplätze etwa in Sportgeschäften nicht eingerechnet. Mit der guten Entwicklung geht aber ein großer Mangel an Fachkräften einher. "Die Tourismuswirtschaft in Salzburg sorgt für Beschäftigung auch in entlegeneren Bezirken und hält - wie bereits gezeigt - in konjunkturell schwächeren Phasen den Konjunkturmotor am Laufen. Diese gute Position muss auch in Zukunft gesichert werden", betont Ebner, der auch als Obmann der Weiterbildungseinrichtung "Tourismus Akademie Salzburg" in Bischofshofen fungiert.



Die duale Ausbildungsschiene allein reicht nicht mehr aus

Mit knapp 1000 Lehrlingen sorgt die Gastronomie und Hotellerie in Salzburg selbst für einen Großteil des Fachkräftenachwuchses. "Die duale Ausbildung ist und bleibt somit das Kernelement der touristischen Fachkräfteausbildung in Salzburg", betont Ebner. Aufgrund des demografischen Wandels und der zunehmenden Konkurrenz zu anderen Berufen und Schulen reiche diese Ausbildungsschiene allerdings bei weitem nicht mehr aus. "Die aktuell 436 beim AMS Salzburg gemeldeten offenen Lehrstellen im Tourismus in Salzburg sprechen hier eine deutliche Sprache. Wir wollen daher neue Zielgruppen für die Lehre erschließen."

Die Wirtschaft ortet 2800 potenzielle Kandidaten für die Akademie

Um diese Fachkräftelücke zu schließen, setzen Salzburgs Touristiker nun aktiv auf den zweiten Bildungsweg. Schätzungen gehen davon aus, dass in Salzburg rund 2800 potenzielle Kandidaten für diese Ausbildung in Frage kommen. Initiator Imlauer: "Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass viele junge Menschen etwa nach der Matura noch nicht wissen, wie sie ihren weiteren Karriereweg gestalten wollen. Viele jobben im Tourismus - an Bars, in Küchen oder als Skilehrer. Diesen jungen Menschen wollen wir nun mit der Diplomakademie ein attraktives Angebot machen, bei dem sie ihren Job mit einer zukunftsträchtigen Ausbildung kombinieren können." Die Diplomakademie steht auch für langjährige Hilfskräfte und motivierte Erwachsene offen, die ihr Wissen entsprechend "upgraden" wollen.

Teilnehmer besuchen die Kurse mit Gleichaltrigen

Georg Imlauer: "Maturanten bzw. Erwachsene mit Berufserfahrung brauchen keine Berufsschulausbildung in der klassischen Form. Sie bringen schon umfangreiches Vorwissen mit. Daher haben wir diese Schiene von dreimal drei Monaten in drei Jahren im klassischen Lehrberuf auf zweimal vier Wochen Ausbildungszeit in zwei Jahren verkürzt." Wesentlich sei auch, dass die Teilnehmer hier mit gleichaltrigen Erwachsenen und nicht mit jugendlichen Schülern ihre Kurse besuchen.



Großes Potenzial bei "Lehre nach der Matura"

"Wir setzen große Hoffnung in unser neues Ausbildungsangebot. Es ist ein Meilenstein in der touristischen Ausbildung in Salzburg und österreichweit bislang einzigartig", sagen Albert Ebner und Georg Imlauer. "Wenn man nach Deutschland blickt, sieht man, wie groß das Potenzial einer Lehre nach der Matura ist. Dort entscheiden sich bereits 27 Prozent aller Maturanten für diesen Bildungsweg. Bei uns ist dieser Anteil noch verschwindend klein. Wir haben also noch viel Luft nach oben." Laut ersten Umfragen der WKS-Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft sind mehr als ein Dutzend Betriebe in Salzburg dazu bereit, ab sofort mit dem neuen Ausbildungsangebot zu beginnen und Lehrlinge aufzunehmen. Die WKS hat dazu auch eine eigene Hotline eingerichtet - ☎ ☎ 0662/8888-247 (Karl Hodits). Nähere Informationen unter: www.tourismus-akademie.at

Quelle: SN