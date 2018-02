Salzburg: Süchtige Gastronomin erzeugte kiloweise Marihuana

Die im Prozess geständige 32-Jährige betrieb mit damaliger Freundin eine Plantage und verkaufte die geernteten Drogen.

Mit stockender Stimme schilderte die erstangeklagte 32-jährige Gastronomin am Mittwoch am Landesgericht dem Schöffensenat, warum sie im Herbst 2013 auf die Idee gekommen sei, daheim im Keller Marihuana anzubauen. Und zu verkaufen: "Ich hatte Probleme mit meinem Lokal, bereits hohe Schulden und außerdem war ich schwer kokainsüchtig. Das Kokain hat Jahre meines Lebens zerstört. Ich habe das Marihuana verkauft, um mit dem Geld meine Sucht zu finanzieren."

Staatsanwältin Sandra Lemmermayer lastete der 32-jährigen in Salzburg lebenden Gastronomin an, diese hätte bis zum Frühjahr 2016 in ihrer Kellerplantage nicht weniger als 31,8 Kilogramm Marihuana erzeugt: "Die Erstangeklagte hat insgesamt rund 1000 Cannabispflanzen hochgezüchtet - bei einem geschätzten Ertrag von gut 30 Gramm pro Steckling. Das Suchtgifts wurde dann an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft - unter anderem an einen Großdealer nach München."

Auf der Anklagebank vor Christian Hochhauser, dem Vorsitzenden Richter, saß auch die inzwischen ehemalige Lebensgefährtin der Unternehmerin. Die Zweitangeklagte, eine 34-jährige Tennengauerin, zeigte sich ebenfalls teilgeständig: "Es war dumm, dass ich mitgemacht und ihr teilweise geholfen habe. Es stimmt auch, dass rund 1000 Stecklinge, also Jungpflanzen, bestellt wurden. Aber aus vielen Stecklingen ist nichts geworden, die haben keine Blüten gebildet", so die 34-Jährige. Sowohl RA Arthur Machac, der Wiener Verteidiger der Gastronomin, als auch RA Kurt Jelinek, der Anwalt der Zweitbeschuldigten, betonten, die Plantage hätte maximal acht Kilo Marihuana abgeworfen. Davon seien sechs Kilo von den beiden Frauen verkauft worden.

Der Schöffensenat verurteilte die Erstangeklagte - sie saß einige Monate in U-Haft - zu elf Monaten teilbedingter Haft (eines davon unbedingt). Ihre Ex-Partnerin kam mit sechs Monaten bedingt davon. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.