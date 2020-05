Salzburg: Täter richteten großen Schaden in ARGE Kultur an

Die Salzburger Polizei fahndet nach unbekannten Tätern, die in der Nacht auf Montag großen Sachschaden in der ARGE Kultur in Nonntal angerichtet haben.

Es waren "vermutlich drei männliche Personen" (Polizeibericht), für die Tat in Frage kommen. Sie hatten im Eingangsbereich der ARGE Kultur mehrere Buchstaben mit Feuerlöscherschaum auf den Boden gesprüht. Des Weiteren beschmierten sie die Glastüren sowie Teile der Fassade mit Wandfarbe. Laut einer Zeugin wären die drei Personen schwarz gekleidet gewesen und trugen darunter weiße T-Shirts. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofortig eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Quelle: SN