Salzburg: Tankstellenräuber mit FFP2-Maske hat wieder zugeschlagen

In der Nacht auf Mittwoch ist die Eni-Tankstelle an der Gabelsbergerstraße nahe des Salzburger Hauptbahnhofes überfallen worden. Der Coup verlief ähnlich wie jener drei Tage zuvor in Hallwang.

Groß gewachsen, ausländischer Akzent, FFP2-Maske, Schusswaffe - so lautet die Beschreibung jenes Täters, der die Jet-Tankstelle an der Wiener Bundesstraße in Hallwang am Sonntag um 23.25 Uhr überfallen hatte.

Und ähnlich wird jener Mann beschrieben, der die Eni-Tankstelle am Mittwoch gegen 1 Uhr früh an der Gabelsbergerstraße überfiel. Die Angestellte blieb bei dem Coup unverletzt. Der Täter flüchtete nach dem Raub durch das Nelböck-Viadukt in Richtung Hauptbahnhof.

Zusammenhänge zwischen den Überfällen in Hallwang und Schallmoos sind nicht auszuschließen. Eine erste Alarmfahndung verlief noch ohne Erfolg.

Im Frühjahr 2021 war die Eni-Tankstelle bereits dreimal in kurzer Zeit Schauplatz von Überfällen. Die Polizei konnte den Täter ausforschen, er wurde im September 2021 dafür zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.