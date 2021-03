Salzburg: Telefonbetrüger bombardieren Pensionisten mit Anrufen

Zahlreiche meist ältere Menschen sind im Zentralraum Salzburg in den vergangenen Tagen von Telefonbetrügern behelligt worden. In einem Fall konnten sie einer 92-jährigen Frau 12.000 Euro herauslocken.

Diese Betrugsmasche wurde bereits mehrere Male angewandt: Bei der 92-Jährigen hatte am Dienstag das Telefon geklingelt, die Anruferin bat um die Übermittlung von 12.000 Euro.

Wenig später läutete es noch einmal. Diesmal gab sich ein Mann als Kriminalbeamter aus. Der vermeintliche Polizist erklärte der betagten Frau, gegen einen Angestellten einer bestimmten Bankfiliale in der Neustadt zu ermitteln. Er wolle diesem eine Falle stellen und dann festnehmen.

Die 92-Jährige behob das Geld und platzierte es wie von dem Mann gefordert zwischen Mülltonnen in der Salzburger Neustadt. Dann ging sie nach Hause. Erst am nächsten Tag dämmerte ihr ein Verdacht und sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Am Mittwoch war es dann zu mindestens acht Versuchen mit dieser Masche gekommen, die alle erfolglos blieben. Schon am 1. März war ein 81-jähriger Flachgauer nur knapp einem finanziellen Schaden entgangen, da er im letzten Augenblick von seiner Tochter gewarnt worden war.

Tipps der Polizei: