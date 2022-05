Salzburg-Tirol: Bahnstrecke Deutsches Eck wegen Bauarbeiten bis August eingeschränkt

Der Nah- und Fernverkehr zwischen Tirol und Salzburg ist betroffen. Passagiere sollten sich vor Fahrtantritt informieren, heißt es von den ÖBB.

Die Bahnstrecke im sogenannten "Deutschen Eck" zwischen Tirol und Salzburg steht von 19. Mai bis 5. August 2022 nur eingeschränkt zur Verfügung. Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn werde es sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr zu Änderungen kommen, teilten die ÖBB am Montag mit. Passagiere sollen sich vor Fahrtantritt jedenfalls informieren, hieß es.

Die Strecke könne abschnittsweise nur eingleisig und daher mit geringerer Kapazität befahren werden. "Davon betroffen sind insbesondere die Fernverkehrszüge der ÖBB im Abschnitt zwischen Kufstein bzw. München und Salzburg, für die es während der Dauer der Bauarbeiten umfangreiche Abweichungen zum regulären Fahrplan gibt." Davon betroffen seien auch die "Anschlüsse im Nahverkehr in Tirol und Vorarlberg".

So werden die Züge etwa frühere Abfahrtszeiten haben, über Zell am See umgeleitet oder ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Zudem entfallen teils Halte in Ötztal.