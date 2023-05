Salzburg: Bär in Schwarzach von Zug erfasst und getötet

Das Tier liegt tot auf den Gleisen. Zwei Lokführer haben die Polizei verständigt.

Seit rund drei Wochen gibt es in Salzburg Bärensichtungen. Bilder von dem Tier gab es bislang aber keine. Lediglich Schilderungen von Wanderern sowie Spuren im Schnee. Nun ist ein Bär am Dienstag in den frühen Morgenstunden zwischen Lend und Schwarzach im Pongau offenbar mit einem Zug kollidiert. Das Tier liegt tot auf den Gleisen. Laut ÖBB haben zwei Lokführer in den frühen Morgenstunden den Kadaver entdeckt und die Polizei verständigt.

Die Polizeiinspektion Taxenbach hat Hubert Stock, den Beauftragten für Bär und Wolf, informiert. "Es hat laut Polizei eine Kollision zwischen Bär und Zug gegeben. Es kann durchaus sein, dass das Tier das Tal queren wollte und unglücklicherweise auf den Gleisen dann Bekanntschaft mit einem Zug machte. Ich nehme jetzt einmal DNA-Proben, damit man die Herkunft klären kann. Dann werden wir mit der Jägerschaft die weiteren Schritte klären", sagt Stock.