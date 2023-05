Salzburg: Trickdieb lenkte in Geschäften die Opfer mit einem Plakat ab

Mit einer kuriosen Masche machte offenbar derselbe, bislang unbekannter Trickdieb in zwei Geschäftslokalen in der Stadt Salzburg und in Lamprechtshausen Beute.

Wie die Salzburger Polizeipressestelle am Donnerstag berichtete, betrat der Täter am Dienstag in der Elisabeth-Vorstadt den Laden eines Kunsthändlers. Er hatte eine Armbanduhr mit und gab vor, diese brauche ein Service. Als ihm mitgeteilt wurde, dass im Geschäft kein derartiges Service angeboten werde, hob er plötzlich, als Ablenkungsmanöver, ein weißes Plakat hoch. Mit dem Plakat, beschriftet mit Wörtern in unbekannter Sprache, verdeckte der Täter geschickt den Arbeitsplatz des Kunsthändlers und konnte so eine dort abgelegte Luxus-Uhr einsacken.

Kurze Zeit ging der - möglicherweise selbe - Täter in einer Bäckerei in Lamprechtshausen ähnlich vor. Er hob seine Plakat hoch, sprach unverständliche Sätze, schlich sich so an der Verkäuferin vorbei und gelangte ins Büro. Dort stahl er Brieftaschen samt Bargeld und flüchtete.