Salzburg: Unbekannte Täter zündeten Altpapiertonnen an und sprengten Mülleimer

Zwei unbekannte, zerstörungswütige Täter trieben in der Nacht auf Montag in Salzburg-Maxglan ihr Unwesen.

Erst zerstörten die Vandalen laut Polizeiaussendung in der Maxglaner Hauptstraße bei einer Bushaltestelle einen Mülleimer, indem sie ihn vermutlich mit Böllern sprengten. Kurz danach wurden in der Zaunergasse zwei Großraum-Altpapiertonnen in Brand gesetzt, wobei diese bis jeweils zur Hälfte abbrannten. Durch das Feuer wurde die gesamte Müllinsel beschädigt. Die Berufsfeuerwehr Salzburg, mit sechs Mann im Einsatz, löschte den Brand.