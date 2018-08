Deutsche Jugendliche saßen auf der A 10 mit kaputtem Bus fest. Der Reittunnel wurde extra für sie gesperrt.

Der Ausflug einer deutschen Reisegruppe mit mehr als 20 Kindern zum Salzbergwerk in Hallein nahm am Mittwoch eine unerwartete Wende. Am Vormittag waren die Neun- bis 14-Jährigen mit ihren zehn Betreuern und einem Pastor an Bord ihres Reisebusses vom Jugendgästehaus Dachsteinblick in Forstau aufgebrochen. Die Teilnehmer an dem Kinderferienlager sind dort seit fünf Jahren Stammgast.