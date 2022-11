Salzburg: Vermeintliche Polizisten ergaunern 10.000 Euro

Ein Ehepaar übergibt am Mittwochnachmittag einer vermeintlichen Beamtin 10.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.

Am Mittwochnachmittag wurde eine in Österreich lebende 66-jährige kroatische Staatsangehörige von einem unbekannten Täter telefonisch kontaktiert. Der Mann gab sich als Polizist aus. Er gab an, dass der Sohn der 66-Jährigen einen Unfall hatte und sie nun € 10.000,- zu zahlen habe, ansonsten müsse ihr Sohn ins Gefängnis.

Die Frau fuhr mit ihrem Gatten in weiterer Folge in die Stadt Salzburg zum Kajetanerplatz, wo sie das Geld einer vermeintlichen Polizistin übergeben haben. Nachdem das Geld übergeben wurde, verließ die vermeintliche Polizistin die Örtlichkeit. Der Anrufer teilte der 66-Jährigen und ihrem Gatten mit, dass sie vor Ort zu warten haben, da es zirka eine Stunde dauern würde, bis ihr Sohn freigelassen wird.



Die vermeintliche Polizistin wurde wie folgt beschrieben:

* Zirka 1,60 Meter groß

* Zwischen 30 und 40 Jahre alt

* Schwarze schulterlange Haare

* Dunkler Typ

* Bekleidet mit: schwarzer Jacke; schwarzer Hose; schwarze Umhängetasche; weiße Schuhe