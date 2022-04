Salzburg: Viele Lifte sind noch bis Ostern geöffnet

Saisonschluss ist in den meisten Skiorten der Ostermontag. Tourengeher erwartet in Hochlagen bis zu ein Dreiviertelmeter Neuschnee.

Für viele Skibegeisterte ist in dieser Saison die Karwoche und das folgende lange Osterwochenende die letzte Chance, die Brettln anzuschnallen und einen der zahlreichen Skiorte in Salzburg zu besuchen. Dazu passen auch die Wetterprognosen, die, abgesehen von regionalen Schauern und zeitweise lebhaften Winden hauptsächlich aus Nordwest, meist sonnige Verhältnisse versprechen. Die Temperaturen gegen Ende der Karwoche sollten in 2000 Metern Seehöhe zwischen fünf und zehn Grad liegen.

Gerhard Hörwerter, Sprecher der SalzburgerLand Tourismusgesellschaft, gab den SN einen Überblick ...