Salzburg: Von Moped erfasste 88-jährige Seniorin ist im Spital gestorben

18-jähriger Bursch hatte die rechts auf der Fahrbahn gehende Dame mit seinem Zweirad erfasst. Der 18-Jährige war nicht alkoholisiert, er erlitt einen Schock.

Jene 88-jährige Frau, die am Samstagabend in der Stadt Salzburg vom Moped eines 18-jährigen Burschen erfasst und auf die Fahrbahn gestürzt war, ist am Montag im Salzburger Uniklinikum ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei berichtet hatte, war die betagte Frau auf der Grazer Bundesstraße rechts auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, als sie der 18-Jährige gegen 18.45 Uhr mit seinem Kleinkraftrad erfasst hatte. Die Seniorin prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Der Mopedlenker erlitt Abschürfungen und einen schweren Schock. Ein Alkoholtest verlief negativ.

Quelle: SN