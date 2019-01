Salzburg: Westautobahn nach Lkw-Unfall stundenlang blockiert

Pendler haben im Zentralraum Salzburg umfangreiche Verkehrsbehinderungen in Kauf nehmen müssen. Nach einem schweren Lkw-Unfall war die Westautobahn zwischen Siezenheim und Kleßheim (Fahrtrichtung Wien) gesperrt.

Das Unglück hat sich laut Mitteilungen von Asfinag und ÖAMTC kurz nach drei Uhr früh ereignet. Auf Höhe der Abfahrt Siezenheim war es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Sattelschleppern gekommen. Einer der Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen und musste vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus gebracht werden.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Salzburg sowie der Freiwilligen Feuerwehr standen mehrere Stunden im Einsatz. Unter anderem musste Frachtgut umgeladen werden. Dabei handelt es sich um tausende Teppiche. Erst nach ihrer Verladung konnte der havarierte Lkw abtransportiert werden.

Die Dauer der Sperre war bis zirka 7:45 Uhr aufrecht. Es bestand eine Umleitung bei der Ausfahrt Siezenheim, eine Auffahrt auf die Westautobahn ist bei Kleßheim wieder möglich. Der Rückstau vor der Freigabe der Richtungsfahrbahn Wien reichte bis auf die Tauernautobahn A10 zurück.

Pendler aus dem Pinzgau haben es ebenfalls schwer. Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See meldete in der Nacht auf Mittwoch: "Die Öffnung der B21 (Kleines Deutsches Eck) in Bayern verzögert sich. Aus derzeitiger Sicht wird die Straße im Laufe des Vormittages am Mittwoch geöffnet werden können. Damit sind die Pinzgauer Gemeinden Unken, Lofer und St. Martin weiter nicht mit dem Fahrzeug erreichbar. Nach Weißbach kann man von Saalfeldener Seite zufahren."

