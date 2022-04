Salzburg: Wieder ein Verletzter bei Unfall mit E-Scooter

Zum dritten Mal binnen weniger Tage ist es in Salzburg wieder zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter gekommen. Ein Mann erlitt dabei Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitag kurz nach Mittag. Eine 49-jährige Lenkerin aus Oberösterreich fuhr mit ihrem Pkw in der Sinnhubstraße in Richtung Almgasse. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 51-jähriger Salzburger seinen E-Scooter am Geh- und Radweg in Richtung Almgasse.

An der Kreuzung mit der Sinnhubstraße überfuhr der Salzburger die Fahrbahn an der dortigen Radfahrerüberfahrt. Es kam zur rechtwinkligen Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Scooter-Fahrer kam zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das Rote Kreuz brachte den Mann ins Unfallkrankenhaus.

Es war der dritte Unfall mit E-Scooter-Beteiligung binnen kurzer Zeit.