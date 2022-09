Salzburg: Wieder lockte ein falscher Polizist einer Pensionistin Geld heraus

Die Serie an Betrugsfällen mit falschen Polizisten in Salzburg reißt nicht ab. Nun wurde eine 81-jährige Frau Opfer eines vermeintlichen Kriminalisten.

In den vergangenen Tagen kam es in der Stadt Salzburg vermehrt zu Betrugsfällen bzw. Betrugsversuchen mit dem Polizeitrick. Die Opfer wurden per Telefon kontaktiert. Bei diesen Anrufen geben die falschen Polizisten an, dass es in der Gegend der Opfer vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei.

Der Anrufer erkundigte sich daraufhin, ob die Opfer Bargeld oder Wertgegenstände zu Hause hätten, denn auf einer so genannten Einbruchsliste seien zukünftige Tatorte angeführt und der Name des Angerufenen sei ebenfalls auf der Liste. In den meisten Fällen blieb es beim Versuch, da die Opfer das Gespräch beendeten.