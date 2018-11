Salzburg will AirBnB-Vermietungen "in geregelte Bahnen lenken"

Während die Politik im Landtag über strengere Regeln für AirBnB-Vermietungen diskutierte, werden in unmittelbarer Nachbarschaft mitten in der Salzburger Altstadt dutzende Wohnungen weiterhin an Touristen vermietet. Ob all das legal ist, will das Land mit einem neuen Gesetz prüfen.

Das Thema Wohnen ist ein Dauerbrenner. Wie hoch die Preise mittlerweile sind hat SPÖ-Abg. Gerald Forcher am Mittwoch im Landtag anhand mehrer Beispiele gezeigt. Eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 77 Quadratmetern in Lehen werde um 1441 Euro Miete monatlich angeboten, eine Garconniere mit 39 Quadratmetern ebenfalls in Lehen um 739 Euro, ohne Strom- und Heizkosten wohlgemerkt. In der Riedenburg werde eine Zwei-Zimmer-Wohnung um 1300 Euro pro Monat angeboten. Nicht viel anders sei es bei den Preisen für Eigentumswohnungen. Forcher nannte den Preis für eine 68 Quadratmeter große 3-Zimmer-Wohnung in der Kendlerstraße in Maxglan, die um 480.000 Euro (ohne Tiefgaragenplatz) angeboten werde. "Diese Mietpreise sind skandalös und eine bodenlose Frechheit. So viel kann man gar nicht verdienen in Salzburg, dass man sich das leisten kann. Da halten die Gehälter nicht Schritt."

Forcher fordert daher den Mut ein, "höher zu bauen". Zehn Stockwerke seien möglich, "nicht nur in Lehen und nicht mit einem Penthouse obendrauf". Auch eine Mietpreisobergrenze will Forcher einziehen. SPÖ-Abg. Roland Meisl pflichtete dem bei. "Früher galt die Faustformel, 25 Prozent des Einkommens für das Wohnen heranzuziehen. Davon können die Salzburger heute nur noch träumen. Mittlerweile sind es 50 Prozent des Einkommens, die man für das Wohnen benötigt." Schuld sei sehr wohl auch das Land, denn die Vorgängerregierung habe das Wohnbaubudget seit 2014 halbiert und Eigentum auf Teufel komm raus gefördert.

Die Debatte rund ums Wohnen hatte am Mittwoch die FPÖ im Landtag beantragt. Dieses Thema sei "offensichtlich kein Schwerpunktthema der schwarz-grün-pinken Regierung", meinte Marlene Svazek. Dabei sei Salzburg eines der teuersten Pflaster Österreichs. Wohnbaulandesrätin Andrea Klambauer (Neos) beteuerte die Bemühungen des Landes, Wohnen wieder leistbar zu machen. Allein der Anstieg bei der Wohnbeihilfe sei dramatisch. 30 Millionen Euro sind für kommendes Jahr budgetiert. Die Probleme der hohen Grundstückspreise betreffen längst auch die gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften. Diese seien nicht mehr in der Lage, angesichts der Grundstückspreise die Richtlinien einzuhalten, sodass die Fördergelder des Landes für 2018 gar nicht ausgeschöpft worden seien. "Wir tun alles, um den Bereich des Wohnens in Angriff zu nehmen. Aber die Ursachen für teures Wohnen lassen sich nicht allein im Landesbudget lösen", sagt Klambauer.

Gemeint sind jene tausendfachen Wohnungen im Land, die als Zweitwohnsitz genutzt oder als Spekulationsanlage angeschafft werden. Oder aber auch zur lukrativen Vermietung über Online-Plattformen wie Airbnb, Wimdu und Co. 1000 Wohnungen sind es, die mittlerweile auf diese Art und Weise an Touristen vermietet werden in Salzburg. Just wenige Meter vom Chiemseehof entfernt, spazieren Touristen in Airbnb-Wohnungen ein und aus. Das sagte die grüne Klubchefin Martina Berthold am Mittwoch. Es handle sich um Wohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Landtagsklub, wo man Touristen mit Trolleys hineinspazieren sehe. In der Salzburger Altstadt würden viele Wohnungen auf diese Art und Weise kurzzeitig an Touristen vermietet. "Das heizt die Preise natürlich an", sagt Berthold.

Aus diesem Grund arbeitet das Land gerade an einem Nächtigungsabgabengesetz, wie ÖVP-Abg. Hans Scharfetter berichtete. "Wir arbeiten an einer Registrierungspflicht für jene Vermieter, die ihre Wohnung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vermieten." Künftig müsse jemand, der über AirBnB oder andere Plattformen vermieten wolle, eine Registrierungsnummer beantragen. Dann werde überprüft, ob die Vermietung legal sei oder nicht. Die Registrierungsnummer müsse auf AirBnB klar ersichtlich sein für die Behörden. Auch die Ortstaxe ist ein Thema. Das Land stellt sich eine Art "Solidarhaftung" der Plattformbetreiber und der Vermieter vor für das Abführen der Ortstaxe. "Wir sind fest entschlossen, dieses Phänomen in geregelte Bahnen zu lenken", sagt Scharfetter.



Quelle: SN