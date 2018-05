Salzburg will "Problemwölfe" bejagen und stellt Wolfsbeauftragten vor

Der Wolf ist wieder da, darüber sind sich alle einig. Die Frage ist, was jetzt geschehen soll. Landesrat Josef Schwaiger hat einen Fünf-Punkte-Aktionsplan präsentiert - inklusive Wolfsbeauftragtem und einem Managementplan für Problemwölfe.

Seit Donnerstag ist klar: Jenes Tier, das im Pongau mehrere Schafe, Lämmer, Ziegen und Widder gerissen hat, ist definitiv ein Wolf. Die DNA-Analyse der B-Probe hat das im Labor in Wien (Institut für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität) für die Fälle in Pfarrwerfen und Werfen-Tenneck bestätigt. Was jetzt? Das fragen sich auch die betroffenen Bauern. Der für die Jagd und Landwirtschaft zuständige Landesrat Josef Schwaiger hat am Freitagvormittag in einer Pressekonferenz einen Fünf-Punkte-Aktionsplan vorgestellt.

• Intensivierung der Herden-Schutzmaßnahmen: Das Land Salzburg wird den Ausbau und die Intensivierung der Herden-Schutzmaßnahmen unterstützen. Diese Hilfe besteht aus Information und Beratung, welche zielgerichtete und zumutbare Maßnahmen sowohl für Heim- als auch Almweideflächen vorsieht.

• Entschädigungen: Erlittene Schäden werden effizient, schnell und unbürokratisch entschädigt. Dazu gehört auch finanzielle Unterstützung von Schutzmaßnahmen. Die Fäden laufen beim Amt der Salzburger Landesregierung (Abteilung 4) zusammen. Das Land Salzburg wird dementsprechend budgetär vorsorgen.

• Managementplan für Problemwölfe: Aufgrund des regelmäßigen Vorkommens von Wölfen wird für das Bundesland Salzburg ein landesweit abgestimmter Managementplan entwickelt, darin wird unter anderem der Umgang mit Problemwölfen festlegt. Konkret wird ein zweistufiger Notfallplan für Problemwölfe entwickelt werden. Im ersten Teil wird es um mögliche Schutzmaßnahmen für Tiere gehen und um die Möglichkeit des Vergrämens. In der zweiten Stufe geht es auch um Schritte für die Entnahme von Problemwölfen. Der Schutz für auf Weideflächen gehaltene Tiere und insbesondere der Schutz für Leib und Leben der Menschen hat dabei oberste Priorität.

• Wolfsbeaufragter des Landes Salzburg: Zur Beurteilung der notwenigen (Sofort)maßnahmen wird ein Koordinierungsgremium eingerichtet. Das für die Landwirtschaft zuständige Mitglied der Landesregierung hat den Vorsitz, wobei für das operative Geschäft ein "Wolfsbeauftragter" für das Land Salzburg umgehend installiert wird. Aufgabe des Gremiums: Grundsätzliche Vorgehensweisen und Entscheidungen im Umgang mit dem Wolf entwickeln sowie die jeweiligen, notwendigen Schritte abzustimmen. Der Wolfsbeauftragte ist erster Ansprechpartner für alle diesbezüglichen Fragen.

• Verhandlungen Schutzstatus: Gegenüber der Europäischen Union und einzelnen Mitgliedsländern sowie staatenübergreifende Institutionen wie Beispielsweise die "ARGE Alp" sind Verhandlungen und Abstimmungen ausschließlich dem Landeshauptmann vorbehalten. Jedenfalls wird dabei eine Herabstufung des Schutzstatus in der FFH Richtlinie angestrebt. Überdies bedarf es einer Klarstellung der Definition des guten Erhaltungszustandes.

Hubert Stock ist Wolfsbeauftragter des Landes

Hubert Stock aus Werfen-Tenneck ist Bio-Bauer, Berufsjäger und Historiker. Der Pongauer betreut seit 2010 das Projekt "Respektiere deine Grenzen" des Landes Salzburg und ist bei der Ausbildung von Jungjägern engagiert. Der 55-Jährige und sein Betrieb waren heuer bereits selbst von einer Wolfsattacke betroffen. Am 1. Mai wurden vier tote Lämmer und zwei verletzte Widder gefunden und DNA-Proben entnommen. Seit Donnerstagabend steht fest: Es war in diesem Fall ein Wolf wie auch beim Vorfall am 29. April in Pfarrwerfen.

SN/lmz/melanie hutter Landesrat Josef Schwaiger (rechts) mit dem neuen Wolfsbeauftragten Hubert Stock.

"Massive Auswirkungen auf Salzburg"

"Ich denke, dass wir mit diesen fünf effizienten Maßnahmen negative Auswirkungen auf den ländlichen Raum verhindern können. Denn diese wird es geben, wenn wir nicht sofort handeln", sagt Landesrat Josef Schwaiger. "Die Rückkehr des Wolfes macht die traditionelle Alm- und Landwirtschaft viel schwerer, wenn nicht unmöglich. Das würde nicht nur unsere Bauern hart treffen, sondern auch massive Auswirkungen auf Salzburg haben." Schwaiger sagt, das Gesicht des Landes würde sich durch den Wolf ändern.

"Für ein Bundesland mit familiengeführten und klein strukturierten landwirtschaftlichen Betrieben sind die Gesetze der EU in dieser Hinsicht ungeeignet, daher müssen wir uns um eine Änderung des Schutzstatus des Wolfes bemühen. Wenn sich Wölfe in großer Zahl bei und ansiedeln, wird sich sonst das Gesicht des ganzen Landes ändern." Das Ziel ist daher laut Schwaiger klar: "Die traditionelle, alpenländische Landwirtschaft auch ohne aufwändige Begleitmaßnahmen zu ermöglichen und sich für notwendige Änderungen im Zusammenhang mit dem Wolf auf europäischer Ebene einsetzen."

Daten und Fakten zum Wolf

Zehn Wolf-Verdachtsfälle gab es in Salzburg in nur 16 Tagen seit dem 29. April. Zwei davon wurden inzwischen mittels DNA-Analyse bestätigt. Regelmäßige, eindeutige Nachweise in Salzburg gab es bereits in den Jahren 2014 (1x), 2015 (3x), 2016 (2x) und 2017 (1x). Der Wolf ist wieder zurück in Salzburg, darüber sind sich die Experten einig. Alle Informationen und einen Überblick über die Wolf-Verdachtsfälle 2018 in Salzburg gibt es unter www.salzburg.gv.at/wolf. Hier finden Bürger auch zehn Fragen und Antworten zum Wolf sowie das 5-Punkte-Aktionsprogramm des Landes Salzburg im Überblick.

(SN)