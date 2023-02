Salzburg: Wütender Tschetschene vergoss Benzin vor illegalem Spiellokal

Die Salzburger Polizei hat einen 50-jährigen Tschetschenen im Stadtgebiet festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Es geht um gefährliche Drohung. Und zwar mit Benzin.

Der 50-jährige Tschetschene ist laut Polizei verdächtig, in der Nacht von Montag auf Dienstag vor einem illegalen Spiellokal in einem Mehrparteienhaus in Salzburg-Lehen Benzin vergossen zu haben. Eine vorbeifahrende Polizeistreife hat den Mann dabei aber gestört.

Motiv dafür soll Wut des spielsüchtigen Mannes wegen hoher Geldverluste gewesen sein. Der 50-Jährige blieb zunächst auf freiem Fuß. Doch dann gab es Zeugenhinweise, weshalb die Polizei davon ausging, dass der Tschetschene erneut zuschlagen könnte. Deshalb erwirkte sie eine Festnahmeanordnung bei der Justiz.

Am Dienstag kurz vor Mitternacht konnte der unstete Mann schließlich im Stadtgebiet von Salzburg festgenommen werden. Er soll teilgeständig sein. Er gab laut Polizei an, die Lokalbesitzer durch den Benzingeruch in Angst versetzen haben zu wollen. Einen Brand habe er jedoch nicht legen wollen.

Außerdem gab er an, vor weiteren illegalen Wettlokalen Benzin vergießen zu wollen. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Puch-Urstein überstellt. Er wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt.