Salzburg: Zahl der Infektionen steigt stark Impfungen starten nächste Woche

Landeshauptmann-Stv. Christian Stöckl (ÖVP): "Andere Bundesländer sind vorgeprescht, jetzt starten wir auch früher."

Während in ganz Österreich die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche stagniert, stieg diese sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Salzburg zuletzt stark an. So verzeichnete man am Neujahrstag 329 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der Wert ist doppelt so hoch wie der Österreich-Schnitt (derzeit 158). Salzburg liegt auch deutlich vor Kärnten, das mit einer Inzidenz von 200 den zweitschlechtesten Wert in Österreich aufweist. Am Neujahrstag wurden in Salzburg 351 neue Infektionen und ein Todesfall gemeldet.

