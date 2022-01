Salzburg: Zahl der Kirchenaustritte stieg 2021 wieder an

Viele Kirchenbänke werden auch in Zukunft weiterhin leer bleiben. Nicht nur aufgrund von Coronabestimmunen, sondern weil die Zahl der Katholiken auch in Salzburg weiter gesunken ist. 6335 Personen traten im Vorjahr aus der Kirche aus.

Seit Jahren sinkt die Zahl der Kirchenmitglieder. Dieser Trend setzte sich auch im Jahr 2021 fort. Das zeigen die Zahlen, die die Erzdiözese am Mittwoch veröffentlichte.

Im Vorjahr sind in Salzburg 6335 Personen aus der Erzdiözese Salzburg - zu der auch ein Teil Tirols gehört - ausgetreten. Auf das Bundesland Salzburg entfielen davon 4460 Austritte. Zwar gibt es auch Wiedereintritte. Deren Zahl liegt aber mit 436 deutlich unter jener der Austritte (Salzburg 331, Tiroler Teil 105). Die positive Nachricht: Die Zahl der Wiedereintritte ist jedoch im Vergleich zum Jahr davor um 6,8 Prozent gestiegen. Damit gibt es im Bundesland Salzburg aktuell 321.714 Katholiken.

Erzbischof: "Es braucht eine neue Glaubwürdigkeit bei der Kirche"

Die Austrittszahlen könne die Erzdiözese nicht einfach zur Kenntnis nehmen, sagt Erzbischof Franz Lackner. Er suche mit jedem Ausgetretenen den Kontakt, biete das Gespräch an. Oft werde zwar der Kirchenbeitrag als Austrittsgrund genannt, dahinter stehe aber meist eine Entfremdung. "Gemeinsam ins Gespräch zu kommen, dazu lädt uns auch Papst Franziskus immer wieder ein. Letztlich braucht es eine neue Glaubwürdigkeit - bei der Kirche wie bei jedem Einzelnen. Daran gilt es weiterhin zu arbeiten", betont der Salzburger Erzbischof.

Die Erzdiözese Salzburg rechnet in diesem Jahr mit einem ausgeglichenen Budget. Das geht aus dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 hervor, den das Konsistorium und der Diözesankirchenrat der Erzdiözese bei ihrer gemeinsamen Sitzung verabschiedet haben. Finanzkammerdirektor Cornelius Inama: "Die Unsicherheiten bezüglich der Pandemiesituation bleiben nach wie vor groß. Die Einsparungspläne, die wir uns bereits 2020 vorgenommen haben, beginnen zu wirken. So ist es uns gelungen, ein positives Budget für das Jahr 2022 zu erstellen."

Rund 57,5 Millionen Euro betrage das Gesamtbudget der Erzdiözese für 2022, heißt es in der Aussendung. Das entspreche einem Plus von 2,65 Prozent zum Vorjahr. Wichtigste Säule bleibe der Kirchenbeitrag mit prognostizierten Einnahmen von rund 50 Millionen Euro - 87 Prozent des Gesamtbudgets. Damit liegen die Erwartungen um rund eine Million Euro höher als 2021.



Erzbischof Franz Lackner dankt allen, die dazu beitragen, dass die Kirche ihre Aufgaben weiter erfüllen kann. "Jeder Euro aus dem Kirchenbeitrag macht unseren Einsatz und unser Engagement für die Menschen in unserer Erzdiözese erst möglich: die Seelsorge in den Pfarren, Bildungsangebote in unseren Schulen und den pfarrlichen Bildungswerken und nicht zuletzt die konkrete Hilfe für Menschen in Not; diesem Auftrag fühlen wir uns verpflichtet. Gerade in Zeiten der Pandemie ist Kirche angefragt und gefordert", sagt der Erzbischof.

Die Bedeutung des Kirchenbeitrags werde daran deutlich, dass an ihm die Gehälter für die rund 900 Personen - Priester, Diakone und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedenen kirchlichen Arbeitsfeldern - hängen, die in der Erzdiözese angestellt sind. Mit 33,5 Millionen Euro (58,3 Prozent) ist der Personalaufwand der größte Posten bei den Ausgaben. An zweiter Stelle komme mit rund 5,6 Millionen Euro (9,7 Prozent) der Bauaufwand für pastoral genutzte Gebäude und Kirchen, informiert die Erzdiözese. Das diözesane Baubudget trägt mit einer Verringerung von 500.000 Euro bzw. zehn Prozent zur Erreichung der Budgetziele bei. Dennoch können mehr als 160 Projekte in den Pfarren mitfinanziert werden.



Die Gesamtkosten der in Umsetzung befindlichen Bauvorhaben betragen rund 54,6 Millionen Euro, heißt es in der Aussendung weiter. Geld, das überwiegend regionalen Firmen und Betrieben zugutekomme und damit ein wichtiger Beitrag zur Wirtschaftsförderung sei.

Rund 900 Gebäude, davon 400 Kirchen und 220 Pfarrhöfe, gehören zur Erzdiözese Salzburg: Zuschüsse für die Außen- oder Innenrenovierung von Kirchen gebe es etwa für die Projekte in Bad Hofgastein, Böckstein, Lend, Lessach, Saalfelden (Filialkirche Lenzing) und im Dom zu Salzburg. Renoviert würden unter anderem Pfarrhöfe in Bergheim, Bucheben, Ebenau, Filzmoos, Hallein, Maria Kirchental/Villa, Strobl, St. Gilgen, St. Veit im Pongau und Straßwalchen.