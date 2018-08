Salzburg: Zahl der Straftäter mit Fußfessel ist stark gestiegen

Elektronisch überwachter Hausarrest statt Haft: Heuer wurden in Salzburg schon fast 50 Anträge auf Erhalt einer Fußfessel genehmigt.

Dietmar Knebel, Leiter der Salzburger Justizanstalt in Puch-Urstein, war am 15. September 2010 zu einer Österreich-Premiere geschritten: "Sein" Gefängnis, damals noch in der Schanzlgasse in Salzburg-Nonntal, hatte bundesweit den ersten Antrag eines Häftlings auf eine Fußfessel genehmigt. Die Fußfessel, offiziell: "elektronisch überwachter Hausarrest", war am 1. September 2010 als Haft-Alternative zum klassischen Strafvollzug gesetzlich verankert worden. Hintergrund: Durch Verbüßung von Haftstrafen im Hausarrest statt im Gefängnis werden Täter nicht aus dem sozialen Umfeld gerissen und behalten ihre Jobs. Andererseits spart sich die Justiz teure Haftkosten ( rund 110 Euro pro Häftling pro Tag).

Vor allem in jüngerer Zeit stieg in Salzburg die Zahl der Täter, denen eine Fußfessel genehmigt wurde, stark an. Wurden von 2013 bis 2016 jährlich zwischen 25 und 38 entsprechende Anträge positiv beschieden, so waren es 2017 bereits 58. "Und 2018", so prognostiziert Knebel, "werden es insgesamt rund 90 Straftäter beziehungsweise Häftlinge sein, die ihre Haft statt bei uns in der Anstalt mit Fußfessel im Hausarrest verbüßen". Allein bis Mitte August, so Knebel, seien heuer schon 46 Anträge genehmigt worden. Der jüngste starke Anstieg an Fußfesselträgern lässt sich auch gut daran festmachen, dass in den vergangenen Jahren täglich im Schnitt zwischen neun und 13 Personen gerade eine Fußfessel trugen, während es heuer bisher täglich im Schnitt 20 sind.

Verurteilte Straftäter, die maximal ein Jahr unbedingte Haft erhalten haben, können die Fußfessel beantragen. Ebenso Häftlinge, die bereits einen Teil ihrer Haft abgesessen und höchstens noch ein Jahr Reststrafe offen haben. Die Voraussetzungen, eine Fußfessel zu erhalten sind streng: Der Antragsteller muss einen festen Wohnsitz haben, einen Job, zudem müssen die Mitbewohner einverstanden sein. Betreut werden die Fußfesselträger von der Hilfseinrichtung Neustart. Deren Chef Johannes Bernegger: "Fast alle Täter mit Fußfessel halten die strengen Auflagen auch ein."

Ungeachtet der steigenden Zahl von Straftätern mit Fußfessel ist die Salzburger Justizanstalt derzeit sogar überbelegt, wie Gefängnischef Knebel berichtet: "Wir sind auf 227 Haftplätze ausgelegt. Derzeit befinden sich aber sogar 244 Personen bei uns in Haft." Den aktuellen Überbelag erklärt Knebel unter anderem mit mehreren Drogenringen und Einbrecherbanden, die heuer von der Polizei ausgeforscht wurden. Dutzende Personen wurden dabei in U-Haft genommen.