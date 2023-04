Salzburg: Zwei junge Verdächtige nach Einbruch in Literaturhaus in Haft

Der Einbruchsdiebstahl im Salzburger Literaturhaus im Jänner dürfte nach Polizeiangaben geklärt sein. Zwei junge Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

Laut Polizei werden ein 19-jähriger Syrer sowie ein 20-jähriger Russe beschuldigt, zwischen 20. und 22. Jänner in das Literaturhaus an der Strubergasse in Salzburg eingebrochen zu haben. Dabei wurden die Eingangstür und anschließend in mehreren Stockwerken weitere Türen und Gegenstände aufgebrochen und teils mutwillig beschädigt.

Die Täter stahlen verschiedene elektronische Geräte (hauptsächlich Laptops) und einen geringen Bargeldbetrag. Die Spurenauswertung ergab einen Treffer, wodurch der 19-jährige Syrer ausgeforscht werden konnte. Nach einer Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen. Er ist teilgeständig und befindet sich derzeit in U-Haft.