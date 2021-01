Salzburg: Zwei namhafte Rechtsanwaltskanzleien haben sich zusammengeschlossen

Sie zählten seit Jahren zu den profiliertesten Anwaltskanzleien in der Stadt Salzburg: die K-B-K Rechtsanwälte mit Sitz in der Erzabt-Klotz-Straße 4 und die Kanzlei Leopold Hirsch, Standort Nonntaler Hauptstraße 1a. Seit heuer gehen die K-B-K mit Kanzleichef Wolfgang Kleibel (r.) und die Kanzlei von Leopold Hirsch (l.) nun gemeinsame Wege - mit dem Zusammenschluss zur "K-B-K Hirsch Rechtsanwälte GmbH & Co. KG".

