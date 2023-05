Salzburg: Zwei Teenager nach Raubüberfall in Haft

Zwei Jugendliche sitzen seit Donnerstagnachmittag nach einem Raubüberfall sowie einem versuchten Raub in Haft. Die Burschen sind 14 bzw. 15 Jahre alt. Die Vorfälle ereigneten sich im Salzburger Stadtgebiet.

Donnerstagnachmittag bedrohten zwei Jugendliche, ein 12-jähriger Flachgauer und ein 14-jähriger Pongauer, in Salzburg-Taxham einen 15-jährigen Schüler. Die Verdächtigen forderten von dem Burschen unter Drohung mit einem Klappmesser die Herausgabe seiner Wertgegenstände.

Der Salzburger gab die geforderten Gegenstände nicht heraus, sondern ergriff die Flucht. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Polizisten die beiden Beschuldigten im Nahbereich des Tatortes fest. Im Zuge der Amtshandlung konnte auch ein weiterer 15-jähriger Salzburger festgenommen werden.

Dieser war am Mittwoch bei einem Raub auf einen 17-jährigen Pongauer in der Elisabeth-Vorstadt beteiligt. Bei diesem Raub erbeutete der 15-Jährige mit drei weiteren Verdächtigen Schmuck, Bargeld sowie Kopfhörer und eine Jacke. Auch der am Donnerstag festgenommene 14-jährige Pongauer war am jenem Mittwoch Opfer bzw. Zeuge des Raubes. Derzeit befindet sich der 14-jährige Pongauer und der 15-jährige Salzburger in der Justizanstalt Salzburg. Weitere Ermittlungen laufen.