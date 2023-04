Salzburg: Zwei Verletzte bei Prügelei in Wohnung oberhalb von Polizeiinspektion Bahnhof

Die Polizei hatte es nicht weit ... - in einer Wohnung jenes Gebäudes, in dem auch die Inspektion Bahnhof untergebracht ist, ist es Sonntagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen.

Wilder Streit in diesem Haus.

In der Wohnung waren mehrere Personen in Streit geraten, der Grund dafür ist noch nicht geklärt. Ein 24-jähriger Salzburger verletzte dabei einen 33-jährigen Salzburger und einen 29-jährigen Halleiner durch Faustschläge am Kopf und Oberkörper.

In der Wohnung des 24-Jährigen fanden die Beamten ein Butterflymesser und einen Pfefferspray. Laut Aussagen der Opfer dürfte der Mann zuvor mit dem Messer hantiert haben.

Fast drei Promille beim Gewalttäter

Die Polizisten stellten diese Gegenstände sicher und sprachen ein vorläufiges Waffenverbot gegen den wegen Gewaltdelikten amtsbekannten Salzburger aus. Der 24-Jährige muss vor dem Streit dem Alkohol reichlich zugesprochen haben. Laut Polizeibericht ergab der Alkotest bei ihm knapp unter drei Promille. Der 24-Jährige wird angezeigt.