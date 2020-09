Salzburg: Zwei Wirte wegen jahrelangen Steuerschwindels vor Gericht - Getränkehändler-Duo mitangeklagt

Zwei - mittlerweile ehemaligen - Betreibern mehrerer Lokale in der Mozartstadt wurde am Freitag am Salzburger landesgericht gewerbsmäßige Abgabenhinterziehung zulasten der Finanz in Höhe von knapp 500.000 Euro angelastet. Einen - untergeordneten - Beitrag zu den Malversationen soll auch ein weiteres Duo aus der Getränkehandels-Branche geleistet haben. Der Prozess wurde vertagt.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.