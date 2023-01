Salzburg: Zweifacher Autoraser musste seinen Führerschein abgeben

Binnen weniger Minuten ist in der Nacht auf Freitag ein 33-jähriger Deutscher mit seinem Auto in Salzburg-Maxglan zweimal ins Radar gefahren. Jetzt ist der Mann seinen Führerschein los.

Im Flachgau und in der Stadt Salzburg führte die Polizei in der Nacht auf Freitag Radarmessungen an wechselnden Standorten durch. Einmal mehr landeten die Beamten an der Innsbrucker Bundesstraße (Flughafenunterführung) einen Volltreffer. Genau genommen einen zweifachen.

Denn das Messgerät zeigte die Fahrgeschwindigkeit eines deutschen Pkw in Richtung stadteinwärts mit 131 km/h an. Erlaubt ist dort Tempo 50. Das Kennzeichen wurde registriert. Angehalten werden konnte das Fahrzeug zunächst nicht.

Direkten Kontakt mit der Polizei leitete der Lenker wenige Minuten danach ohnehin selbst ein. Denn nach der ersten Tempobolzerei hatte er seinen Pkw gewendet und fuhr nun stadtauswärts.

Diesmal vergleichsweise moderat mit 65 km/h in der 50er-Zone. Jetzt stoppte die Polizei den Lenker, einen 33-jährigen Deutschen. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt.

Die Innsbrucker Bundesstraße ist immer wieder Schauplatz gefährlicher Autorasereien. Die Straße ist - stadteinwärts gesehen - von der Himmelreich-Kreuzung in Wals bis zur Abzweigung Karolingerstraße (Maxglan) rund 1,4 Kilometer lang und in beiden Fahrtrichtungen zweispurig. Das reizt vor allem Autofahrer aus der Tunerszene dazu, Vollgas zu geben - was eben regelmäßig auch die Polizei auf den Plan ruft.

Insgesamt werden nach der jüngsten Kontrolle 125 Lenker bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht. Von fünf Fahrzeuglenkern wurde die jeweils erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 km/h überschritten.