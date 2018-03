Salzburger Altstadt startet mit Knigge in zehntes Kulinarikfestival Eat&meet

Am Donnerstag fiel der Startschuss für die rund 165 Veranstaltungen rund um kulinarische Begegnungen in 53 Betrieben. Thema des Eröffnungsabends war die Frage, was gute Gastgeber und gute Gäste ausmacht.

