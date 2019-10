Salzburger Altstadt wurde zur Bühne für Biobauern

Bei prächtigem Herbstwetter lockte das Biofest schon am Samstag zahlreiche Besucher in die Salzburger Altstadt. Die Veranstaltung dauert am Sonntag noch bis 17 Uhr an.

28 Aussteller erwarten die Besucher heuer am schon traditionellen Biofest am Kapitelplatz. Neben Direktvermarktern und Ständen, die für das leibliche Wohl der Gäste sorgen, wird ein abwechslungsreiches Programm geboten: Kochshows mit Philipp Kohlweg, eine Modenschau mit fairer Mode und dazu Clowns und Artisten sowie ein umfangreiches Kinderprogramm, bei dem die kleinen Besucher sogar ihr eigenes Brot backen können. Quelle: SN