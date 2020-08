Salzburger am Großen Priel von Polizeihubschrauber gerettet

Aufgrund von positiven Coronatests wendet sich die Salzburger Gesundheitsbehörde an bestimmte Zugpassagiere und Besucher eines Restaurants sowie eines Supermarkts.

An der Universität Salzburg wird eine neue Marko-Feingold-Gastprofessur zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung und Ursachenforschung von Antisemitismus errichtet.

Chronik

Am Freitagnachmittag war ein 48-jähriger Salzburger mit seinem Pkw auf der Maxglaner Hauptstraße in Richtung Neutorstraße unterwegs und kam in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte frontal …