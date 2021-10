Salzburger an Hasenpest erkrankt

In Salzburg gibt es heuer bereits sieben Fälle von Hasenpest bei Menschen. Eine Betroffene berichtet über Symptome wie bei der echten Pest.

Sechs Wochen ist es mittlerweile her, dass eine Salzburgerin an der Hasenpest erkrankte. Noch immer ist sie nicht gesund. Was sie in den ersten Wochen durchgemacht hat, zeigt, dass die Hasenpest ihren Namen nicht von ungefähr hat. Die Symptome seien jenen bei der normalen Pest nicht unähnlich, berichtet die Frau im Gespräch mit den SN.

Wegen starker Kopfschmerzen und Schmerzen im Halsbereich ging die Frau Anfang September zu ihrem Arzt. Der vermutete eine Ohrspeicheldrüsenentzündung und verschrieb Antibiotika und ...