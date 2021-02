Salzburger Anklagebehörde will höhere Strafe für Covid-Isolierten, der Müll aus dem Haus trug

Der Staatsanwaltschaft Salzburg ist die einmonatige bedingte Haftstrafe für jenen 53-jährigen Salzburger zu wenig, der als Covid-Kranker sein Wohnhaus verlassen hatte, um den bereits stinkenden Müll zu entsorgen.

"Wir erheben gegen das Urteil Strafberufung; hier wurde die absolute Mindeststrafe verhängt. Das ist für uns das falsche Signal", so Leitende Staatsanwältin Barbara Fischer zu den SN. Der unbescholtene Salzburger wurde wie berichtet am Dienstag wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, konkret Covid-19, zu der besagten Strafe verurteilt. Er wollte trotz zuvor erhaltenen Quarantänebescheids den Müll in der zehn Meter vor dem Haus stehenden Tonne entsorgt und hatte dabei Kontakt mit einer Nachbarin.