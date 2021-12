Salzburger Apotheken werten PCR-Tests nun selbst aus

Mit eigenen Geräten bieten die Apotheken nun kostenpflichtige Tests. Die Ergebnisse sollen innerhalb von drei Stunden da sein.

In 46 Apotheken in Salzburg gibt es mittlerweile wieder die Möglichkeit, einen Gratis-PCR-Test zu machen. Wegen der Überlastung der Labore zum Höhepunkt der vierten Coronawelle war dies zwischenzeitlich nur in 15 Apotheken im Bundesland möglich gewesen.

Rund zehn Apotheken bieten seit dieser Woche auch noch ein weiteres Angebot an, um sich per PCR-Verfahren auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Borromäusapotheke ist eine davon. Dort gibt es ein eigenes Gerät, mit dem die Testproben direkt in der Apotheke ...