Salzburger Arzt kontert Aussagen der MFG

Die Gesellschaft für Allgemeinmedizin ist verärgert über den Auftritt eines Mitgliedes.

Der Rifer Allgemeinmediziner Christoph Dachs hat derzeit nicht viel Zeit. Neben der Arbeit in seiner Praxis hat er am Freitagvormittag eine Impfaktion im Seniorenwohnheim durchgeführt. Am Samstag impft er rund 300 seiner Patienten. Dazwischen konnte er dennoch nicht umhin, sich über den Auftritt der neu gegründeten MFG-Partei in Salzburg zu ärgern.

Mit dabei war dort auch Andreas Sönnichsen, der an der Meduni Wien lehrt. Sönnichsen ist auch Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, deren Präsident Christoph Dachs ist. ...