Salzburger Autohändler geriet ins Visier von Dieben

Die Täter bauten in der Nacht aus 19 abgestellten Fahrzeugen Teile aus.

Kriminelle hatten es in der Nacht auf Donnerstag auf einen Autohändler in der Alpenstraße in der Stadt Salzburg abgesehen. Die Diebe bauten im Schutze der Dunkelheit aus insgesamt 19 der dort abgestellten Fahrzeuge mehrere Autoteile aus.

Betroffen waren vor allem Autos der Marke Audi. Der Täter bzw. die Täter dürfen dabei genau gewusst haben, wonach sie suchen: Vielen der betroffenen Autos fehlten am darauffolgenden Tag Sensoren, die unter den Scheinwerfern und an den Seitenspiegeln verbaut waren. Insgesamt ist dem Autohändler laut Polizei ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden.

Die beschädigten Autos waren auf dem Betriebsgelände des Händlers an der Alpenstraße abgestellt. Ob es dort eine Videoaufzeichnung gibt, die nun bei der Überführung der Täter helfen könnte, wollten die Geschäftsführer des Betriebs am Freitag auf SN-Anfrage nicht beantworten. Die Polizei ermittelt.