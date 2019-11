Salzburger Bankangestellte verhinderte Trickbetrug

88-jährige Flachgauerin wollte fünfstelligen Betrag auf der Bank beheben - angeblich, weil ihre Tochter einen Unfall hatte und der Schaden von der Versicherung nicht gedeckt würde. Das kam der Bankangestellten verdächtig vor, sie verständigte die Polizei.

In letzter Minute verhindert hat Montagnachmittag eine Salzburger Bankangestellte einen Trickbetrug. Eine unbekannte Frau mit ex-jugoslawischem Akzent hatte sich telefonisch bei einer 88-jährigen Flachgauerin gemeldet und ihr mitgeteilt, dass die Tochter der 88-Jährigen einen Unfall gehabt hatte und dieser nicht von der Versicherung gedeckt sei. Dann holte die mutmaßliche Betrügerin eine weitere, ebenfalls unbekannte Frau ans Telefon. Diese gab sich als die Tochter der 88-Jährigen aus, weinte und sagte, dass alles so schlimm wäre und sie das Geld benötige. Schließlich meldete sich auch noch ein Mann am Telefon, der sagte, das Geld - ein fünfstelliger Betrag - würde abgeholt, sobald die 88-Jährige es besorgt hätte.

Dazu kam es dann aber nicht - eben weil die Bankangestellte Verdacht schöpfte. Es kam weder zu einer Behebung des Geldes noch zu einer Übergabe. Die 88-Jährige dürfte nicht das einzige Opfer eines versuchten Telefonbetruges gewesen sein. "Im Stadtbereich von Salzburg kam es in den letzten Stunden vermehrt zu telefonischen Betrugsversuchen. Unbekannte geben sich als Polizisten aus, teilen mit, dass Angehörige einen Unfall gehabt hätten und verlangen eine Bargeldzahlung", ließ die Salzburger Polizei am Dienstag wissen.

Die Polizei warnt vor telefonischen Trickbetrügern und rät Betroffenen:

Machen Sie bei Telefonaten mit Unbekannten niemals Angaben zu Ihrer Person oder zu Ihrem persönlichen Umfeld!

Falls Verwandte ins Spiel gebracht werden, kontaktieren Sie diese, um die Echtheit eines vermeintlichen Vorfalls nachzuprüfen.

Teilen Sie niemals Bankdaten mit!

Brechen Sie Telefonate, bei denen Geldleistungen gefordert werden, sofort ab. Lassen Sie sich auf keine Diskussion ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine Forderungen bzw. Angebote eingehen werden.



Quelle: SN