Telefonbetrüger forderten von einer Pensionistin eine fünfstellige Summe. Bankmitarbeiter Martin Stangl fragte nach und bewahrte seine Kundin davor, ihr Geld an die Täter auszuhändigen.

68.000 Euro wollte eine 83-Jährige am Dienstag in der Sparkasse-Filiale in Aigen abheben. Die Frau hatte einen Anruf erhalten, dass ihre Tochter in einen Unfall verwickelt gewesen sei. Der Anrufer, der sich als Polizist ausgegeben haben dürfte, forderte die Summe ...