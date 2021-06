Salzburger bedrohte seine Mutter mit Waffe - Cobra im Einsatz

Beamte des Einsatzkommandos Cobra sind am Montagabend wegen einer gefährlichen Drohung im Familienkreis ausgerückt. Ein 36-jähriger Drogenkonsument hatte mit einer Waffe seine Mutter eingeschüchtert.

Der Vorfall hatte sich nach Angaben der Polizei in einer nicht näher bezeichneten Gemeinde im Flachgau abgespielt. Die 61-jährige Frau hatte angezeigt, dass sie in ihrer Wohnung vom 36-jährigen Sohn mit einer Waffe bedroht worden sei. Bereits am Sonntag sei es zu einer Drohung gekommen, gab die Frau weiters an.

Da nicht bekannt war, welche und wie viele Waffen der Beschuldigte zu Hause hätte, und dieser - laut Angaben der Mutter - Alkohol- sowie Suchtmittelabhängig sei, wurde das Einsatzkommando Cobra Salzburg hinzugezogen. Durch dieses konnte der 36-Jährige an der Wohnadresse widerstandslos festgenommen werden.

Bei der Hausdurchsuchung konnten mehrere Messer, eine Armbrust, ein Blasrohr samt Pfeilen, Schwarzpulver, Patronen für genehmigungspflichtige Schusswaffen sowie eine geringe Menge an Suchtgift samt diverser Suchtgiftutensilien, zur Aufzucht von Suchtgift, sichergestellt werden.

Ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs-und Annäherungsverbot wurden gegen den 36-Jährigen ausgesprochen. Über Auftrag der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde der Mann in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert.