Salzburger bei Auseinandersetzung auf Tankstelle verletzt

Auf einer Tankstelle in Gnigl kam es Donnerstagabend zu einer Schlägerei. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Eine Gruppe von acht jungen Erwachsenen begab sich Donnerstagabend von einem Lokal in Schallmoos zu Fuß zur Tankstelle in Salzburg-Gnigl, um dort noch etwas einzukaufen. Dabei geriet die Gruppe mit drei Männern und einer Frau, die mit einem Pkw zur Tankstelle kamen, in Streit. Der Auslöser ist bislang unbekannt. Aus der vorerst verbalen Auseinandersetzung entstand eine Rauferei. Dabei verlor ein 19-jähriger Salzburger einen Schneidezahn. Drei weitere Österreicher verletzten sich unbestimmten Grades im Gesicht. Die Verletzten wurden vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus Salzburg transportiert.

Die Männer und die Frau im Fahrzeug flüchteten. Eine Funkfahndung führte kurze Zeit später zum Erfolg. Im Bahnhofsbereich hielten Polizisten das Fahrzeug an. Der Lenker aus Serbien hatte keinen Führerschein und wird angezeigt. Alle Insassen verweigerten bei der Einvernahme die Aussage. Ein 32-jähriger Mitfahrer aus Serbien konnte sich lediglich mit einem serbischen Führerschein ausweisen wurde auf Verdacht des illegalen Aufenthalts festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Salzburg verbracht.

Quelle: SN