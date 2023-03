Salzburger bei einer Skitour am Dachstein verletzt

Zwei Salzburger gingen am Mittwoch eine Skitour auf dem Dachstein. Einer der beiden verdrehte sich bei der Abfahrt das Knie. Eine Helikopter-Crew der Salzburger Polizei barg die beiden Sportler und brachte sie ins Tal.

Bei der Abfahrt vom Hallstätter Gletscher stürzte am Mittwoch ein Skitourengeher und verdrehte sich dabei das Knie. Der 35-jährige Salzburger kam nicht mehr weiter. Er und sein 33-jähriger Begleiter entschieden sich, einen Notruf abzusetzen. Ein Team der Salzburger Polizei konnte die beiden Sportler mit einem Helikopter ins Tal bringen.

Die beiden Männer waren am Morgen von Obertraun aufgebrochen und mit der Krippensteinseilbahn aus das Dachsteinmassiv gefahren. Von der Bergstation begann ihre Tour in Richtung Heilbronner Kreuz bis zum Hallstätter Gletscher. Der Sturz ereignete sich bei der Abfahrt im Bereich Taubenkar auf einer Höhe von 1980 Metern, heißt es in der Polizeiaussendung.