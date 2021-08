Salzburger bekämpfen riesige Feuer in Griechenland

Feuerwehrleute nehmen Urlaub, um zu helfen. Im Einsatz ist auch ein Salzburger, der in einem Dorf eine Feuerwehr aufbaute.

Der Arbeitsplatz von Carlo Vanzini ist für gewöhnlich der Tower des Salzburger Airports. Für diese Woche hat sich der Oberalmer kurzfristig eine Woche freigenommen, um nach Griechenland zu fahren. Allerdings nicht in den Urlaub, sondern in den Einsatz. Er kommandiert insgesamt 40 freiwillige Helfer, darunter fünf Feuerwehrleute aus Tirol und zwei Sanitäter des Roten Kreuzes, die sich nordöstlich von Athen am Kampf gegen Waldbrände beteiligen sollen. "Laut Schilderungen der lokalen Kräfte ist der Einsatz ziemlich heftig", sagt Vanzini.

...