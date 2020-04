Eine 80-jährige Salzburgerin spendete für eine schwer krebskranke Patientin ein teures Spezialbett. Bergretter übernahmen den Transport.

Mit vereinten Kräften trugen am Mittwoch in der Früh die beiden Bergrettungsmänner Roland Moltinger und Florian Valentic ein zerlegtes, elektrisches Pflegebett aus einem Kellerabteil in der Salzburger Weiserstraße, brachten es in eine Wohnung in der Bayerhamerstraße und bauten es dort ...