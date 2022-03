Salzburger Bergsteiger bei Tour über den Schober tödlich verunglückt

Ein 74-jähriger Salzburger ist am Montag bei einer Bergwanderung in Oberösterreich tödlich verunglückt. Der Mann war laut Polizei am Vormittag mit seinem 75-jährigen Bergfreund auf der Schatzwand im Gemeindebiet von St. Lorenz unterwegs, als er trotz Bergausrüstung ausrutschte und etwa 150 Meter in eine steile Rinne abstürzte.

